Studio Ghibli: un tour virtuale del museo grazie ad alcuni video online

Il museo dello Studio Ghibli ha realizzato una serie di video in modo da permettere alle persone di compiere un tour virtuale degli spazi che si trovano a Mitaka, in Giappone.

A partire dal 29 aprile su YouTube sono stati pubblicati i filmati che permettono di mostrare gli spazi e gli oggetti in esposizione.

Il tour virtuale del museo dedicato allo studio Ghibli mostra la stanza dove ci sono le mostre e si vedono oggetti e artwork creati per i film animati di Hayao Miyazaki.

Nella hall e nelle altre stanze appaiono poi degli oggetti spettacolari come le riproduzioni del Gattobus tratto dal cult Il mio vicino Totoro e un'enorme statua di un robot.

Il museo, chiuso da febbraio in base alle disposizioni delle autorità giapponesi per limitare i rischi di contagio da Coronavirus, e online sono quindi apparsi i video per la gioia di chi non ha ancora avuto modo di fare visita alla splendida struttura ricca di opere e spazi davvero da non perdere.

Ecco altri video pubblicati online dal museo dedicato alle opere dello studio Ghibli.