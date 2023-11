Studio Ghibli: la collezione con 10 suoi leggendari film, in blu-ray, in offerta su Amazon, vediamo il prezzo

Differentemente dagli altri studi di animazione, lo Studio Ghibli ha saputo, fin dall'inizio, ritagliarsi una fetta di pubblico mondiale interessata al loro approccio unico al mezzo cinematografico animato. L'enorme impatto di Hayao Miyazaki e dei suoi animatori, sul pubblico di appassionati, ha più volte lasciato sgomenti gli esperti di settore, offrendo una serie di storie per immagini diventate subito iconiche e indimenticabili, fino a gettare nuovi modelli cui in molti hanno tentato d'ispirarsi nel tempo, approfondendone le dinamiche.

Amazon ha deciso di pensare ai fan nuovi e vecchi dello Studio Ghibli, mettendo in offerta una collection che racchiude, in blu-ray, 10 fra i lungometraggi più celebri dello studio in questione, offrendo la chance a tutti di goderne a casa propria. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 69,99€, con uno sconto del 22% sul prezzo segnato in precedenza (89,90€). Se interessati al recupero, o anche solamente ad avere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una collection dello Studio Ghibli imperdibile

Questa collection blu-ray dello Studio Ghibli contiene le seguenti pellicole: Nausicaa della valle del vento, Laputa - Castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Kiki - Consegne a domicilio, Porco Rosso, Princess Mononoke, La città incantata, Il castello errante di Howl, Ponyo sulla scogliera e Si alza il vento.

Se anche voi siete fan accaniti del lavoro di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare una collection del genere, al cui interno è possibile scorgere alcune perle immortali dell'animazione di tutti i tempi. Non soltanto un'esperienza particolarissima e indimenticabile, ma anche una chance di condivisione coi più piccoli, in relazione al particolarissimo gusto giapponese e all'amore che questa nazione dimostra da sempre in questo senso.

