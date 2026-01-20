Striscia la notizia: Greggio e Iacchetti svelano il ruolo speciale di Roberta Bruzzone

Giovedì sera torna Striscia la Notizia, che quest'anno ha perso la sua collocazione naturale nell'access time di Canale 5, sostituita da altri programmi. Ma niente paura: il celebre tg satirico guidato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti approda ora in prima serata, portando con sé novità, ospiti e uno show più ricco che mai. Vediamo cosa hanno raccontato i due conduttori su questa nuova avventura e sul ruolo di Roberta Bruzzone a Fanpage e Sorrisi e Canzoni.

Il legame speciale con Antonio Ricci

Ezio Greggio ha definito il rapporto con Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, come "telepatico". "Con Antonio parliamo di 43 anni di lavoro insieme. Abbiamo iniziato in prime time con Drive-In e poi Paperissima. Non dobbiamo dimostrare nulla, chi siamo lo sappiamo".

Riguardo alla lunga collaborazione con Ricci ed Enzo Iacchetti, Greggio ha aggiunto con un sorriso: "Solo un paio di volte abbiamo litigato al ristorante su chi pagava il conto. Per il resto, un feeling che va oltre la presenza fisica. Capisco cosa vogliono senza spiegazioni".

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

La nuova collocazione: dalla satira al varietà

Sul cambio di orario, Greggio ha dichiarato: "Striscia ha delle fondamenta enormi, di cemento armato. È piacevole lavorare in questa transizione tra tg e varietà. Per me è sempre stare a casa". La prima serata permetterà al programma di esplorare nuove tematiche: "Faremo varietà, lavorando su spazi più ampi con Enzo e con gli ospiti. Siamo entusiasti di portare Striscia in prima serata. È una trasmissione che, pur essendo un tg satirico, resta un centro di informazione notevole. Pensiamo agli scoop su banche, uranio impoverito o a Vanna Marchi".

Entusiasmo al massimo: Ezio ed Enzo pronti a tutto

I due conduttori hanno ammesso di aver accolto la nuova sfida senza esitazioni: "Abbiamo fatto una conference call e abbiamo risposto 'Facciamolo!' all'unisono. Se Antonio Ricci ci avesse chiesto di tornare con Striscia dalle 5 alle 6 del mattino, sarebbe stato lo stesso: alle 4.30 saremmo stati pronti a entrare in studio". Lo show promette due ore e mezza di programmazione tra scoop, notizie, musica dal vivo (con la band diretta dal maestro Demo Morselli), previsioni del tempo e rubriche di cucina.

Antonio Ricci

Ospiti e nuovi segmenti

La prima serata di Striscia sarà ricca di sorprese:

Alessandro Del Piero sarà "Capitan Alex", pronto a combattere i mali del mondo... a pallonate!

sarà "Capitan Alex", pronto a combattere i mali del mondo... a pallonate! Roberta Bruzzone , criminologa, condurrà la rubrica Striscia criminale , svelando i retroscena più efferati dietro le quinte dei programmi.

, criminologa, condurrà la rubrica , svelando i retroscena più efferati dietro le quinte dei programmi. Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Giovannino sarà un'inviata speciale, con momenti imperdibili in azione alla riceerca di chi parcheggia la propria auto negli spazi riservati alle persone con disabilità.

Nonostante i vari addii, i servizi più amati non mancheranno, con molte novità che arricchiranno il tg satirico. Tra gli storiciinviati ritroverremo Antonio Casanova, Dario Ballantini, Enrico Lucci, Francesco Mazza, Giuseppe Longinotti, Jimmy Ghione, Luca Abete, Michele Macrì, Moreno Morello, Rajae Bezzaz e Valerio Staffelli.

La coppia Greggio-Iacchetti

Il legame tra Ezio ed Enzo resta il cuore pulsante del programma: "Ci amiamo, ci capiamo anche senza guardarci. Siamo 'una coppia non coppia'. Ognuno ha i propri spazi di libertà: io lo lascio uscire di casa e lui torna quando vuole. Funziona nell'arte, ma anche nella vita. Non dobbiamo dimostrare qualcosa. Chi siamo lo sappiamo e lo sa il pubblico da parecchi anni".