Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori

La 34ªedizione di Striscia la Notizia avrà al timone Vanessa Incontrada e Alessandro Siani: i due nuovi conduttori esordiranno alla guida del programma di Antonio Ricci dal prossimo lunedì 27 settembre. La notizia è stata confermata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Lo scorso 30 novembre, con un annuncio a sorpresa, Ficarra e Picone avevano dato l'addio a Striscia la Notizia "non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro", avevano detto i due comici siciliani al momento dell'addio.

IL TG satirico di Antonio Ricci quest'anno riparte con due conduttori inediti, il nuovo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani a lanciare i servizi del programma che ormai tiene compagnia agli spettatori di Canale 5 dal lontano 7 novembre 1988, quando Gianfranco D'Angelo, scomparso recentemente, tenne a battesimo la nuova trasmissione di cui fu il primo conduttore.

Vanessa Incontrada, ex modella spagnola naturalizzata italiana, il prossimo 9 e 10 settembre affiancherà Carlo Conti nella conduzione dei Seat Music Awards, su Rai1. In passato ha condotto Zelig, Festivalbar, Italia's Got Talent ed è stata giudice in Amici e concorrente di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo su Prime Video.

Alessandro Siani è attore di cinema e teatro, in televisione è stato ospite di numerosi show e nel 2019 ha scritto e condotto Stasera Felicità, programma trasmesso da Sky.