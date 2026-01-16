Striscia La Notizia riparte da Maria De Filippi e 6 veline: le novità della nuova stagione

Nessuno se l'aspettava: Maria De Filippi entra a Striscia la Notizia. Il tg satirico cambia orario, va in prima serata e rinnova il cast con nuove Veline e inviati.

Dopo mesi di indiscrezioni sul futuro di Striscia la Notizia, oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il programma ideato e diretto da Antonio Ricci cambia collocazione, torna in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio, con un appuntamento settimanale fissato al giovedì, dopo una lunga attesa del pubblico televisivo.

Il tg satirico si rinnova dopo lo spostamento dalla consueta fascia quotidiana, reso necessario dal grande successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Tra le novità più chiacchierate c'è l'ingresso a sorpresa di Maria De Filippi nella squadra degli inviati, una mossa destinata a far discutere e a segnare una fase storica.

Striscia la Notizia: confermati i conduttori storici

Rimane invece una certezza il banco di conduzione: a guidare Striscia la Notizia tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, una delle poche ma solide conferme del programma. Cambia anche il corpo di ballo: le Veline passano da due a sei. I nuovi volti sono Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lara Granata, Lavinia Circeo, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Enzo Iacchetti e Ezio Greggio

Maria De Filippi e le new entry tra gli inviati

Nuovi ingressi anche tra gli inviati: oltre a Maria De Filippi, entrano in squadra Tina Cipollari e Giovannino, che avranno il compito di consegnare la storica "merdina" a chi parcheggia la propria auto negli spazi riservati alle persone con disabilità. Al loro fianco restano gli storici inviati del programma*: Antonio Casanova, Dario Ballantini, Enrico Lucci, Francesco Mazza, Giuseppe Longinotti, Jimmy Ghione, Luca Abete, Michele Macrì, Moreno Morello, Rajae Bezzaz e Valerio Staffelli.

Ospiti nella prima puntata

La prima puntata vedrà anche la presenza di ospiti d'eccezione come Alex Del Piero e Roberta Bruzzone. Lo studio sarà animato dalla band di Demo Morselli, volto noto al pubblico di Canale 5 grazie a programmi storici come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Ovviamente confermatissime le rubriche satiriche che hanno fatto la storia del programma. Torneranno Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo, ma soprattutto rivedremo il Gabibbo, il pupazzo simbolo di Striscia la Notizia da ben 35 anni.