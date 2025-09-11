Striscia la Notizia potrebbe dire addio a Canale 5: Pier Silvio Berlusconi "licenzia" Antonio Ricci?

Questa estate Mediaset ha sperimentato una mossa audace: al posto di Striscia la Notizia, ha schierato La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti nella fascia dell'access prime time di Canale 5. Il risultato? Meglio di quanto ci si attendesse.

Il nuovo show ha ottenuto ascolti molto solidi, fidelizzando un numero di spettatori sufficiente non solo a superare Affari Tuoi su Rai 1 in più serate, ma a lanciare una sfida seria nel confronto giornaliero nella fascia più ambita della prima serata.

Le indiscrezioni sull'addio a Striscia la Notizia

Secondo fonti di Mov - da intendersi come indiscrezioni non definitive - diversi incontri riservati con dirigenti delle case di produzione avrebbero mostrato che al momento Striscia la Notizia non è più previsto nei palinsesti con la sua collocazione consueta.

Italia 1, prime time o weekend: tutte le ipotesi sul tavolo

Ecco alcune delle ipotesi emerse: Si è pensato di spostare Striscia su Italia 1, in fascia serale, per evitare collisioni con La Ruota della Fortuna e preservare il successo dello show di Scotti. È circolata anche l'idea di trasmettere il programma solo nei fine settimana su Canale 5, ad esempio il sabato e la domenica, magari in sostituzione di Paperissima Sprint la domenica.

Gerry Scotti

Una proposta alternativa, più radicale, è quella di far partire Striscia in prima serata, cambiando ritmo, numero di puntate e forse anche il format, pur di non perdere la visibilità e il prestigio storico del tg satirico. Ma ci sono resistenze: la raccolta pubblicitaria, il rischio di share inferiori in fasce non consolidate e il fatto che La Ruota della Fortuna sta ottenendo risultati superiori a quelli previsti da molti.

Gli ascolti parlano chiaro: Gerry Scotti traina la prima serata

Se Mediaset decidesse di lasciare La Ruota della Fortuna al suo posto nell'access prime time - vista la crescita costante e il netto vantaggio rispetto a Affari Tuoi - si risolverebbe il problema degli ascolti non solo in quel slot, ma anche in virtù del traino che Scotti ha nel lanciare la prima serata. Ciò significa che Striscia la Notizia, per restare nel palinsesto, dovrà accettare qualche compromesso: nuovo orario, nuova rete, limitazione delle puntate o addirittura un cambio di formato.