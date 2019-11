Striscia la Notizia: fuorionda di Ezio Greggio su Barbara D'Urso scatena la polemica (VIDEO)

Ezio Greggio ha fatto arrabbiare i fan di Barbara D'Urso con un fuorionda di Striscia la Notizia in cui, con Enzo Iacchetti, parla del cane di scena come di un 'collega' della conduttrice napoletana.

Il fuori onda, che potete vedere integralmente sulla pagina ufficiale del TG satirico, ha mandato su tutte le furie i fedeli fans di Barbara D'Urso. "Vai da Barbara D'Urso che è una collega. Vai su", si sente dire da Ezio Greggio al cane di scena che era salito sul bancone. Subito sui social si sono mobilitati i fans della conduttrice napoletana che si sono scagliati contro i due conduttori, rei di aver paragonato la loro beniamina ad una cagna.

L'offesa, se offesa si tratta, non tocca sicuramente la sfera personale di Barbara ma al limite quella professionale. Bisogna comunque sottolineare che non è il solito fuori onda 'rubato', di cui è maestra La trasmissione di Antonio Ricci, ma qualcosa che la produzione stessa ha voluto pubblicare non ritenendolo offensivo.

I due conduttori del TG satirico non ci vanno mai leggeri con Barbara D'Urso, anche ieri prima di lasciare il loro pubblico hanno lanciato il 'Live - Non è la D'Urso' in maniera dir poco originale, Ezio Greggio inizia con un divertente "posso dire una cosa, era così una bella serata ma adesso c'è Live-Non è la D'Urso". Enzo Iacchetti cerca di tirarlo su "non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c'è la D'Urso", il siparietto finisce con un Greggio esultante "menomale che bella notizia", Il pubblico da casa si diverte ad eccezione dei numerosi fan di Barbara, possiamo parlare di autogol del famoso duo o semplicemente la coppia comica sa che il loro target è diverso da quello del programma successivo.