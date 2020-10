Streghe, Rose McGowan risponde a Sarah Jeffery: "I nostri commenti nulla a che vedere con la razza"

Un botta e risposta tra Sarah Jeffrey, protagonista del reboot di Streghe, e il vecchio cast della serie tv originale, tra cui Rose McGowan che ha risposto ai commenti dell'attrice, affermando che le critiche fatte al nuovo show non hanno nulla a che fare con la razza delle protagoniste.

Sarah Jeffery, interprete di Maggie nel reboot di Streghe, ha infatti recentemente risposto alle forti critiche mosse dal vecchio cast, composto da Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Rose McGowan che hanno definito il nuovo show un progetto puramente commerciale. La giovane attrice ha accusato le colleghe di aver criticato il tutto solo perché le protagoniste sono di colore, ma Rose McGowan ha prontamente risposto dicendo la sua: "Cara Sarah Jeffery, onestamente non sapevo neanche chi fossi fino a quando non hai twittato. Sono stato troppo impegnata a sconfiggere mostri e a combattere per avere un grande reset culturale per notare chi fa parte del reboot. Non ha niente a che vedere con la razza, hai completamente travisato. Sono incredibilmente grata che qualunque WOC (donna di colore) abbia un lavoro ben pagato. Sono sicura che tu sia una brava attrice. Il mio problema riguarda i produttori e il network wb (ora CW) che hanno sfruttato anni e anni del mio lavoro e del mio nome in modo così cinico e ovvio"

Phoebe (Alyssa Milano) e Paige (Rose McGowan) in una scena dell'episodio 'L'isola delle guerriere' di Streghe

Rose McGowan ha poi continuato esprimendo il suo parere, in modo molto diretto, precisando che la sua è stata un'esplicita critica ha chi ha deciso di creare il reboot di Streghe e non al suo cast: "Il reboot è un modo per fare soldi sul nome di Charmed. Non mi interessa che lo abbiano rifatto. Ho cose più importanti a cui pensare. Non guarderò però uno show con cui non concordo per principio. Non è il mio ego che vuole parlare male del reboot, è una critica ai creatori (loro sono quelli che dovrebbero essere imbarazzati), non hanno immaginazione e guadagnano su anni di lavoro in cui ci siamo fatte il mazzo per creare un'eredità dalla quale anche tu stai guadagnando. Mi interessa del fatto che i fan della serie originale non siano stati ascoltati. Mi interessa del fatto che Hollywood non la smette di fare dei remake di cose che non hanno bisogno di remake. È una formula che va avanti da troppo tempo. La mediocrità va per la maggiore, non solo i sociopatici. Non c'è anima né cuore in qualcosa fatto solamente per guadagnare mentre ci rifiutiamo di elevarci e migliorarci. I Reboot saranno sempre ombre, gli originali saranno sempre il sole. Ti auguro il meglio."

Come andrà a finire questa faida? Vi ricordiamo intanto che la terza stagione di Charmed, che ha come protagoniste anche Melonie Diaz e Madeleine Mantock nella parte delle sorelle dotate di poteri, arriverà nel 2021.