Streghe, su Prime Video in streaming da oggi

Streghe, l'amatissima serie tv con Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Shannon Doherty, arriva in streaming a partire da oggi su Amazon Prime Video: disponibili tutte le puntate di tutte le otto stagioni, che hanno esordito nel 1998 negli Stati Uniti.

La trama di Streghe inizia con Phoebe che torna a San Francisco dopo aver perso il lavoro. Si stabilisce a casa della nonna insieme alle sorelle Prue e Piper e dopo aver per sbaglio letto un incantesimo lei e le sorelle si ritroveranno ad avere dei poteri straordinari. Il cast della serie è stato molto combattuto, Shannen Doherty ha lasciato lo show nel 2001 e il vero motivo non è mai uscito allo scoperto, anche se il motivo più gettonato tra gli appassionati è la storica faida tra lei e Alyssa Milano.

Curiosità: alla fine di ogni stagione di Streghe la porta di casa Halliwell si chiude magicamente, esclusa la sesta stagione, in cui a chiudersi sono le porte dell'ospedale. Nelle prime due stagioni è Prue a chiuderle, nella terza il demone Shax, nella quarta l'Angelo del destino, nella quinta Chris e nella settima si chiude da sola. Per gli irriducibili è arrivata anche la serie reboot di Streghe: il nuovo show ha come protagoniste Melanie "Mel" Vera, sua sorella Maggie, e la nuova arrivata in città Macy. La vita delle tre ragazze verrà cambiata per sempre quando Marisol, la madre di Mel e Maggie, muore in un terribile incidente. Tre mesi dopo il drammatico evento, Mel non ha ancora accettato la spiegazione ufficiale di quanto accaduto, mentre Maggie la accusa di essere ossessionata. Le due dovranno inoltre fare i conti con la scoperta dell'esistenza di una sorella maggiore, la brillante scienziata nel campo della genetica Macy, segreto che la madre ha mantenuto per molti anni.

Streghe è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2020 su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.