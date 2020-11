Streghe: J.J. Hawkins sarà il primo transgender nel cast del reboot

Il reboot di Streghe introdurrà il suo primo personaggio transgender: J.J. Hawkins farà infatti parte del cast della terza stagione.

The CW ha condiviso i dettagli del personaggio che è stato affidato all'attore che ha interpretato Riley nella serie limitata intitolata The Red Line, prodotta per CBS.

una foto di J.J. Hawkins

Nelle puntate di Charmed J.J. Hawkins avrà la parte di Kevin, uno studente transgender del college che ispira una delle protagoniste ad affrontare un avversario formidabile.

L'attore è cresciuto in una famiglia di mormoni che non era pronta al suo genere non conforme. J.J., durante gli studi alla Brigham Young University, è stato un attivista e ha poi ottenuto il suo diploma in Recitazione e Linguistica.

Il reboot di Streghe è stato creato da Constance M. Burge e si basa sulla serie di Aaron Spelling andata in onda dal 1998 al 2006. Le tre sorelle che, dopo la morte della madre, scoprono di avere poteri magici sono interpretate da Melonie Diaz, Sarah Jeffery e Madeleine Mantock.

La terza stagione di Charmed debutterà sugli schermi di The CW il 24 gennaio 2021.