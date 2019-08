Streaming illegale: 8 persone condannate per piattaforme pirata

Streaming illegale: otto persone sono state condannate negli Stati Uniti per aver gestito delle piattaforme pirata, con sistemi informatici sofisticati.

Il tribunale li ha accusati di aver cospirato violando la legge federale sul copyright, gestendo un servizio di streaming illegale che è costato milioni di dollari ai proprietari di diritti di serie televisive e film. I siti coinvolti nominati dal Dipartimento di Giustizia sono Jetflicks e iStreamItAll: "I due servizi avrebbero offerto più programmi televisivi e film rispetto ai servizi di streaming legittimi come Netflix, Hulu , Vudu e Amazon Prime Video"

Gli otto imputati sono stati identificati come Kristopher Lee Dallmann, 36 anni; Darryl Julius Polo, 36 anni; Douglas M. Courson, 59 anni; Felipe Garcia, 37 anni; Jared Edward Jaurequi, 38 anni; Peter H. Huber, 61; Yoany Vaillant, 38 anni; e Luis Angel Villarino, 40 anni. Ognuno è accusato di cospirazione per aver commesso una violazione del copyright, che prevede una pena detentiva fino a cinque anni.

Come conferma il Dipartimento di Giustizia, i servizi di streaming possono essere utilizzati su computer, telefoni, tablet, TV, console di gioco, lettori multimediali digitali e set-top box: "Gli accusati avrebbero usato sofisticati codici informatici per cercare nei siti pirati globali nuovi contenuti illegali per scaricare, elaborare e archiviare gli show, quindi rendere disponibili quegli episodi sui server negli Stati Uniti e in Canada agli abbonati Jetflicks per lo streaming e per il download"

Inoltre, le otto persone coinvolte sono state accusate di riciclaggio di denaro, violazione criminale del copyright per riproduzione o distribuzione e copyright criminale da parte di spettacoli pubblici.