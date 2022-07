Stranger Things 4: Joseph Quinn incontra i Metallica e suona con loro Master of Puppets

Joseph Quinn sta godendo di un'incredibile popolarità internazionale grazie al ruolo di Eddie Munson in Stranger Things 4 e, pochi giorni fa, ha potuto incontrare i Metallica dal vivo, dopo aver interpretato una già iconica scena della serie sulle note del loro brano Master of Puppets.

L'attore britannico ha vissuto un'esperienza unica al festival Lollapalooza, dove la band ha inoltre usato proprio le immagini della sequenza dello show dei fratelli Duffer per accompagnare la loro performance.

Nella giornata di giovedì Joseph Quinn ha incontrato la band e ha spiegato che, per preparasi alle riprese di Stranger Things, ha ascoltato per due anni le canzoni dei Metallica.

James Hetfield ha quindi risposto dichiarando il proprio apprezzamento per il momento in cui Eddie suona una delle loro hit, sottolineato: "Sono un grande fan della serie, lo sono sempre stato. Io e i miei figli lo siamo, per noi è stata un'esperienza che ci ha avvicinati".

Non è quindi sorprendente che il gruppo abbia concesso ai Duffer e al loro team di utilizzare per la quarta stagione Master of Puppets, brano che sta godendo di una nuova popolarità internazionale, rientrando anche nelle classifiche dei brani più ascoltati, dopo l'arrivo su Netflix delle puntate, replicando in parte il successo ottenuto da Running Up That Hill di Kate Bush.

La band ha quindi invitato Quinn a suonare con loro e Lars Ulrich, dopo aver potuto verificare di persona il talento musicale dell'attore, ha dichiarato: "Vorrei fare un annuncio: ora i Metallica sono in cinque nella band".

La band ha infine regalato a Joseph una chitarra personalizzata B.C. Rich, come quella che ha usato nella serie, e l'hanno autografata.

Ecco il video dell'incontro tra le leggende della musica e l'interprete di Eddie: