Stranger Things 4: Spotify svela quale canzone vi salverà da Vecna

Spotify ha condiviso un link che permette di scoprire quale canzone è in grado di salvarvi in caso doveste scontrarvi con Vecna.

Stranger Things 4 ha regalato una scena memorabile sulle note di Running Up That Hill di Kate Bush celebrando il potere della musica mostrando come possa sconfiggere la maledizione di Vecna. Se vi siete chiesti quale canzone potrebbe funzionare per voi nel caso di un incontro ravvicinato con il villain, Spotify arriva in vostro aiuto.

In occasione del debutto del Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things, online è infatti possibile scoprire quale canzone vi verrebbe in aiuto se Vecna dovesse prendervi di mira.

Spotify ha condiviso un link dove, con un account attivo, si vedrà una playlist e il primo brano proposto sarà quello in grado di salvarvi dal temibile mostro che vive nel Sottosopra.

La trama della quarta stagione di Stranger Things, che è stata suddivisa in due parti, anticipa:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra."