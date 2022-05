Stranger Things 4, Millie Bobby Brown: "Sarà la stagione della crescita per Undici"

Mancano davvero pochi giorni, ormai, al debutto di Stranger Things 4 su Netflix, e a ridosso della premiere americana della stagione, la star della serie Netflix Millie Bobby Brown ha parlato un po' dello sviluppo del suo personaggio, Undici, nei nuovi episodi.

Ospite al The Tonight Show starring Jimmy Fallon, la giovane attrice ha potuto rivelare ben poco di specifico sulla nuova stagione, ma qualcosa sul percorso affrontato da Undici ce l'ha voluto dire, come riporta anche IndieWire.

"La parte principale e lo slogan di questa storyline ci dicono che è l'inizio della fine" ha esordito "E nel caso di Undici, abbiamo davvero scavato a fondo nei suoi inizi, e in come ha fatto a diventare la persona che è adesso, circondata da questi individui. Ma anche come ha potuto guadagnare quest'autonomia e diventare la donna che vedremo sullo schermo. Quindi questa storyline in questa stagione approfondisce questi aspetti".

Andremo dunque più a fondo a livello di sviluppo caratteriale dei nostri protagonisti, ma inizieremo anche a ricevere qualche risposta ai misteri che li circondano, stando a ciò che Jimmy Fallon è riuscito a far ammettere alla ragazza: "[Avremo] decisamente un sacco di risposte. E [ci saranno] un sacco di lacrime e risate!"

La prima parte della quarta stagione di Stranger Things arriverà il 27 maggio su Netflix, mentre la seconda debutterà il 1 luglio.