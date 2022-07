Stranger Things 4, Joseph Quinn: "Mi sono fatto degli ottimi amici sul set"

La tanto attesa quarta stagione di Stranger Things si è conclusa dopo nove episodi e l'attore Joseph Quinn, un personaggio di spicco nel cast della nuova stagione, ha rivelato di essersi fatto dei nuovi amici sul set e di essere orgoglioso della sua interpretazione nella serie di successo prodotta da Netflix.

Per Quinn, non è stata la sequenza in cui Eddie interpreta "Master of Puppets" dei Metallica a renderlo fiero di se: parlando con CinemaBlend, la star ha spiegato che cosa lo colpisce di più ogni volta che ripensa ai giorni che ha passato sul set dello show.

"Credo di essere davvero orgoglioso di averne fatto parte... Questa è la sensazione principale, la cosa che sento di più", ha spiegato l'attore. "E mi sono piaciute tutte le scene dell'ensemble, davvero, tutte. Anche se è stato particolarmente fantastico avere quella dinamica con Gaten, ho adorato le scene che ho avuto con lui."

"Ma ho anche adorato le scene in cui eravamo tutti insieme perché questo significava che potevamo scherzare e divertirci tra una ripresa e l'altra... Sai, sono le amicizie che stringi che in realtà condizionano la tua vita dopo il lavoro, non ha a che fare solo con il set. Mi sono fatto degli ottimi amici grazie a questa serie", ha concluso Joseph Quinn.