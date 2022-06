Stranger Things 4, svelati i dettagli della trasformazione per diventare Vecna

È vero che i cattivi si divertono di più, ma difficilmente questo detto vale anche in sala trucco... Soprattutto per chi si è dovuto trasformare in Vecna nella quarta stagione di Stranger Things.

Se avete già visto la prima parte di Stranger Things 4, saprete chi interpreta Vecna, e potrete immaginare quanto lavoro ci sia voluto per renderlo la mostruosa creatura che vedete sullo schermo. Ma negli ultimi giorni ci è stato spiegato in diversi modi quanto lungo e tedioso possa essere questo procedimento...

Avevamo già potuto constate da un video dietro le quinte della quarta stagione della serie Netflix il tempo necessario a Jamie Campbell Bower per vestire letteralmente i panni di Vecna prima di entrare in scena in Stranger Things, ma adesso l'attore e il designer del "costume" del personaggio Barrie Gower hanno raccontato più nello specifico ai microfoni di Variety le difficoltà del procedimento.

Stando a quanto affermato da Gower, i fratelli Duffer hanno insistito affinché il costume non fosse realizzato in CGI, ma perlopiù frutto di effetti pratici, in modo tale che la presenza fisica di Vecna fosse ancora più effettiva sul set.

Così, per trasformare Bower, è stata applicata sull'attore quella che è fondamentalmente una seconda pelle composta da all'incirca 25 pezzi di silicone e materiali in gomma grazie a dei dispositivi medici con supporto adesivo. Il peso totale del costume arrivava a circa 14 chili, concentrato principalmente su testa e petto.

"Spesso alla fine della giornata ero distrutto, e anche il giorno successivo ero così stanco e affamato che mangiavo davvero tutto ciò che mi trovavo davanti in quel momento. Quindi poter fare un po' d'esercizio con quel costume addosso forse era anche positivo" ha raccontato Jamie Campbell Bower che, secondo Gower avrebbe meritato una medaglia per la pazienza nel subire ogni volta questa lunga e macchinosa trasformazione "Ti ci abitui, alla fine. Avevamo fatto le prime prove a Londra, quindi da quel punto in poi sapevo quale sarebbe stato l'intero procedimento. 'Ok, adesso so cosa devo fare. So come muovermi per aiutare e rendere tutto più semplice ed efficace".

E chissà cosa combinerà Vecna nella seconda parte di Stranger Things 4, in arrivo il 1 luglio su Netflix.