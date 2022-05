Stranger Things 4: il brano di Kate Bush del 1985, 'Running Up That Hill', primo su iTunes

la serie Netflix Stranger Things 4 ha rilanciato il brano di Kate Bush del 1985, Running Up That Hill, in vetta alle classifiche di iTunes.

Stranger Things 4 continua imperterrita nella sua opera di revival degli anni '80. I nuovi episodi approdati su Netflix il 27 maggio hanno visto il rilancio del singolo di Kate Bush del 1985, Running Up That Hill (A Deal With God), attualmente al primo posto nella classifica di iTunes. La canzone compare per la prima volta nel primo episodio e gioca un ruolo significativo nella storia di Max (Sadie Sink).

Running Up That Hill è il primo singolo estratto dall'album Hounds of Love di Kate Bush che sarebbe diventato il suo più grande successo dell'epoca. Il brano era originariamente intitolato "A Deal With God", ma è stato cambiato dalla sua etichetta per timore di finire sulla lista nera in paesi religiosi come Italia, Francia e Australia.

Laa colonna sonora di Stranger Things 4, che contiene anche brani dei Talking Heads, KISS e Beach Boys, è al quinto posto nella Top 200 Albums di iTunes.

Questa non è la prima volta che Stranger Things aiuta a far rivivere hit di successo degli anni '80. era già accaduto la scorsa stagione con il brano di limahl The NeverEnding Story, colonna sonora del film del 1984 La storia infinita. YouTube ha rivelato all'epoca che le ricerche del video musicale sono aumentate dell'800 percento poco dopo la pubblicazione dei nuovi episodi su Netflix.

Come rivela la nostra recensione di Stranger Things 4, sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione ad Hawkins. Lottando con le conseguenze di quanto accaduto, il gruppo di amici viene separato per la prima volta e si trova costretto ad affrontare le complessità del liceo. In questo delicato momento, una nuova e terrificante minaccia soprannaturale emerge presentando un macabro mistero che, se risolto, potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Le prime quattro stagioni di Stranger Things sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix.