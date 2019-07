Stranger Things 3: svelato il punteggio su Rotten Tomatoes della serie Netflix

Su Rotten Tomatoes è stato svelato il punteggio di Stranger Things 3 a pochissimi giorni dall'arrivo dei nuovi episodi su Netflix.

Stranger Things 3 al momento può contare su 24 recensioni (di cui 22 positive) e su un indice di gradimento del 92%, il che significa che è tra i prodotti assolutamente consigliati. Ma quel numero al momento ci dice che la terza stagione è anche quella con il punteggio più basso - pur se altissimo - in quanto la prima e la seconda erano state premiate sull'aggregatore di recensioni con, rispettivamente, il 96% e il 94% di pareri positivi. Naturalmente il numero di recensioni è destinato a salire nei prossimi giorni così come, con tutta probabilità, anche il punteggio.

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

In generale le due review negative fanno leva sulla prevedibilità del plot e su alcune trovate poco brillanti, mentre le positive si possono riassumere così: Sranger Things 3 resta un prodotto affascinante, misterioso e allo stesso tempo leggero, come si conviene a un ottimo passatempo estivo. La trama è avvincente pur se le situazioni sono subito riconoscibili, nella terza stagione Stranger Things continua a crogiolarsi nell'effetto nostalgia senza mai perdere di vista i rapporti tra i suoi personaggi.

D'altronde le aspettative del pubblico sono altissime, non solo per quanto lo show ha regalato nelle stagioni precedenti ma anche per quanto dichiarato dai suoi creatori, i fratelli Duffer: "Possiamo dire che la terza è stata per noi la stagione più divertente ma allo stesso tempo è anche la più intensa. Questo mix di toni è quello che a nostro avviso rende grande questo nuovo ciclo di episodi".

Stranger Things 3 arriverà su Netflix il prossimo 4 luglio.