Stranger Things 3 e Fortnite, crossover tra la serie Netflix e il videogioco Epic Games

Stranger Things 3 e Fortnite hanno unito le forze per un evento crossover tra la serie, che arriverà domani su Netflix con la nuova stagione, e il videogioco targato Epic Games.

Nella mappa di gioco di Fortnite Battle Royale, visitando il Mega Mall, appare un Portale per il Sottosopra che può essere attraversato. Porta davvero nell'Upside Down di Stranger Things? Naturalmente no - o almeno non ancora -, per il momento il portale conduce in un'altra zona dello scenario del gioco, ma non è da escludere che nuove sorprese a tema Hawkins siano in arrivo nelle prossime ore per i giocatori di Fortnite.

La collaborazione tra Netflix ed Epic Games, d'altronde, era stata annunciata durante l'E3 2019, dunque è lecito ipotizzare nuovi eventi a tema.

Stranger Things: Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, in una scena della terza stagione

I nuovi episodi della serie (trovate qui la nostra recensione di Stranger Things 3) saranno su Netflix da domani, 4 luglio insieme a tutti i protagonisti. La sinossi ufficiale dei nuovi episodi dello show creato dai fratelli Duffer per Netflix anticipa: "L'estate si scalda a Hawkins (Indiana) nell'estate del 1985. La scuola è finita, c'è un nuovo centro commerciale in città e i nostri protagonisti stanno diventando grandi. Sbocciano storie d'amore e le dinamiche del gruppo iniziano a complicarsi, i ragazzi dovranno capire come crescere insieme, senza separarsi. Nel frattempo, il pericolo incombe. La citta è minacciata da nemici vecchi e nuovi, Undici e i suoi amici si trovano di fronte ad un'inquietante verità: il male non finisce mai, anzi continua ad evolversi. Dovranno fare squadra per sopravvivere e ricordare sempre che l'amicizia è più forte della paura".