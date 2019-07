Stranger Things 3: due membri del cast allo Stranger Summer Party di Netflix a Roma!

Per festeggiare l'arrivo di Stranger Things 3, Netflix ha organizzato a Roma, oggi 5 luglio, lo Stranger Summer Party a cui parteciperanno anche due membri del cast!

Stranger Things 3 arriva a Roma e con ben due membri del cast! L'evento in piscina previsto per stasera si arricchisce così della presenza di due tra i protagonisti più amati.

Si chiama Stranger Summer Party ed è l'evento, previsto per oggi 5 luglio alle 19.00 a Roma, che vedrà la partecipazione straordinaria di Gaten Matarazzo (Dustin) e Caleb McLaughlin (Lucas), come annunciato da Netflix sui canali social. Durante la serata, che è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ci saranno moltissime sorprese (speriamo non dal Sottosopra) e saranno proiettati i primi due episodi della nuova stagione (trovate qui la nostra recensione di Stranger Things 3).

Netflix porterà lo Stranger Summer Party alla Piscina delle Rosa, in viale America 20, a pochi minuti dalla fermata della metro B Eur Palasport. Per partecipare basta cliccare su questo link e seguire le istruzioni che arriveranno nella mail di conferma.

Alcune indicazioni, però, possiamo darvele già in anteprima e sono quelle diffuse proprio dalla piattaforma all'annuncio del party: