Stranger Things 3: David Harbour posta una foto criptica che conterrebbe alcuni spoiler

Dopo la reazione commossa di Millie Bobby Brown, anche David Harbour ha celebrato a suo modo la fine delle riprese della terza stagione di Stranger Things postando un'immagine criptica che conterrebbe in qualche modo uno spoiler.

La foto postata su Instagram mostra David Harbour con un cappellino da baseball blu calato sugli occhi e i baffi in bella vista. Nel post che accompagna la foto l'attore scrive: "Finito. Tutti possono dire 'addio baffi'. Se avete bisogno di informazioni su Hawkins mentre sono via, fate uno squillo a Gary. Non riesce a tenere chiusa quella boccaccia. #spoilerswithoutcontext #awfullogos #facecaterpillar #bestjobever #fletch #speilbergeatyourheartout".

David Harbour annuncia il taglio dei bassi. Sei mesi fa l'attore aveva stupito i fan offrendo un primo sguardo ai baffi di Jim Hopper nella terza stagione, in perfetto stile anni '80. Ma sono gli hastag che accompagnano la foto ad attirare l'attenzione, in particolare "spoilers without context". A cosa si riferisce? Forse Harbour ha anticipato qualche dettaglio sulla terza stagione, ma in modo talmente sottile da evitare di far infuriare Netflix? Un altro hastag chiama in causa Steven Spielberg e questa non dovrebbe essere una sorpresa, visto che a più riprese i Duffer Brothers hanno dichiarato la sua influenza nel concept di Stranger Things. E poi c'è Gary.

Il capello di David Harbour è dedicato all'attività commerciale di Gary, idraulico e installatore di caldaie che tiene Hawkins calda fin dal 1972. Secondo il cappello, Gary sarebbe attivo da circa dieci anni vista l'epoca in cui la serie è ambientata. La seconda stagione era ambientata nel 1983. Nel suo post David Harbour fa riferimento al film Fletch - Un colpo da prima pagina, commedia del 1985 che è stata già citata come fonte per la terza stagione.

Difficile trovare un senso al puzzle di indizi messo in tavola da David Harbour. Non ci resta che attendere l'arrivo della terza stagione di Stranger Things su Netflix nel 2019.

