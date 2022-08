Strange Adventures, Kevin Smith rivela: "La serie antologica DC è stata cancellata"

Anche Strange Adventures non andrà oltre: Kevin Smith ha rivelato che Warner Bros. Discovery ha deciso di non proseguire con la realizzazione della serie antologica DC in sviluppo per HBO Max.

Parlando della cancellazione di Batgirl durante il programma Hollywood Babble-On assieme al co-conduttore Ralph Garman, il regista, sceneggiatore e produttore Kevin Smith ha raccontato anche qualche altro retroscena di casa Warner bros. Discovery, come ad esempio il fatto che, tra i titoli che non avranno un futuro nel nuovo programma editoriale della compagnia, c'è anche la serie tv Strange Adventures.

Impostata come un'antologia che avrebbe dovuto dare spazio a tutti quei personaggi DC che non fossero Batman, Wonder Woman, Superman o comunque tra i più conosciuti del catalogo, la serie tv prodotta da Greg Berlanti e soci avrebbe figurato Smith nel team creativo come regista e sceneggiatore, e avrebbe goduto anche di un ingente budget nella sua realizzazione (si parlava di un range di 16-20 milioni di dollari per episodio).

Stando a quanto riportato dallo stesso Smith, la stagione che lo vedeva alla guida sarebbe stata incentrata su Jimmy Olsen, Perry White e Bizzarro, ma pare vi fossero davvero tante idee per il futuro dello show.

Tuttavia, come confermato anche da IndieWire, Strange Adventures non è tra i progetti che Warner Bros. Discovery manterrà in programmazione.

"Non dispiacetevi per me, io sono pagato alla fine" ha aggiunto Smith "Ma stiamo pensando di riproporlo comunque alla DC, magari sotto forma di fumetto, perché ci abbiamo messo tempo e impegno nello scrivere la sceneggiatura. A questo punto, che almeno possa farne uso un artista e disegnarlo".