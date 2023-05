Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare, trama e cast del film di stasera su Canale 5

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare è il film che Canale 5 manda in onda stasera in prima serata: trama e cast del film

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: Il film prende il posto de L'Isola dei famosi, rinviata a domani, martedì 2 maggio, per la concomitanza con la Festa dei lavoratori. La pellicola è diretta da Shawn Seet, la sceneggiatura è di Justin Monjo. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare trama del film di Canale 5 dell'1 maggio

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: Finn Little in un'immagine

Soprannominato da sempre "Storm Boy", Micheal Kingley è divenuto un uomo d'affari di successo, prima di ritirarsi a vita privata, ormai anziano.

Incuriosito dalla nipote Maddy a interessarsi alle tematiche ambientali, Michael decide di appoggiarla per evitare un disastro che l'incuria degli uomini sta per provocare.

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: Jai Courtney e Finn Little in una scena del film

Sarà questa l'occasione per rievocare la sua infanzia ormai lontana, trascorsa con suo padre Faraway Tom lungo una costa isolata e incontaminata del lontano Coorong National Park, in Australia Meridionale.

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: Geoffrey Rush con Finn Little

Riscoprendo il passato, Michael rammenterà come da ragazza avesse già salvato e poi allevato un magnifico pellicano rimasto solo, e da lui chiamato Mr. Percival. Consapevole di come egli si sia già reso utile nel soccorrere la natura in difficoltà, Michael rivivrà il legame speciale con quello splendido volatile, ed esso rappresenterà una nuova spinta per rivalutare tutta la sua esistenza, per così riprendere a dare un contributo determinante per il futuro della propria famiglia e dell'ambiente circostante.

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare curiosità sul film di Canale 5

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 24 giugno 2021 grazie a Medusa Film. Il lungometraggio è una nuova versione dell'omonimo film del 1976, che a sua volta era stato tratto dallo stesso romanzo di Colin Thiele.

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: Geoffrey Rush e Morgana Davies inuna scena del film

Il giovane attore Finn Little, che interpreta il ruolo del protagonista Michael "Storm Boy" Kingley, ha dovuto imparare a lavorare con uccelli, in particolare con un pellicano, per prepararsi per la parte. Il pellicano nel film si chiama Mr. Percival ed è stato preparato dal famoso addestratore di animali, Paul Mander.

Il film è stato girato in diverse location dell'Australia meridionale, inclusa la zona delle Coorong, dove è ambientata la storia del romanzo. Potete leggere la nostra recensione di Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare. Il trailer della pellicola è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare: Interpreti e personaggi