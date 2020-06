Storie Maledette: il promo video sulla puntata del 14 giugno 2020

Franca Leosini torna domenica 14 giugno 2020 con Storie maledette: la seconda puntata, di cui potete vedere il promo video - è dedicata a Sonia Bracciale, condannata per aver assoldato dei killer per l'omicidio del marito Dino Reatti.

È a Franca Leosini che Sonia Bracciale, accusata di essere la mandante di un feroce pestaggio che ucciderà il marito, racconta in esclusiva la sua storia.#StorieMaledette - Quegli amori fatali, domenica alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/6Be2vNEU5m — Storie Maledette (@StorieMaledette) June 10, 2020

Franca Leosini questa settimana torna ad intervistare qualcuno che "ha dato la morte per interposta persona". Protagonista della storia maledetta di domenica prossima è Sonia Bracciale, accusata di essere la mandante di un feroce pestaggio che ha ucciso il marito, Dino Reatti. "Mi faccia capire - le dice la Leosini nel promo - lei lo ha chiesto a quei due uomini di dare una sonora mazziata a suo marito". Sonia, che si è sempre proclamata innocente, risponde di no e ribadisce: "non potevo essere gelosa di una prostituta" e di aver amato solo suo marito. Appuntamento a domenica prossima per l'intervista completa di Franca Leosini a Sonia Bracciale.

La puntata di domenica è la seconda del mini ciclo di Storie Maledette dedicata ai mandanti di omicidi. Franca Leosini è in attesa che la situazione torni a normalizzarsi e che a lei ed alla sua troupe venga dato il permesso di entrare nelle carceri e registrare le nuove puntate del seguitissimo programma.