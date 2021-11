Chi è il marito di Franca Leosini, Massimo Leosini

Il marito di Franca Leosini, giornalista e conduttrice televisiva italiana di grande successo, si chiama Massimo Leosini. I due si sono sposati da giovani e la loro relazione è sempre stata avvolta nel mistero principalmente perché, a quanto pare, il marito della conduttrice di Storie maledette è estremamente riservato.

Storie Maledette: Franca Leosini intervista Sabrina Misseri (di spalle)

Massimo e Franca si sono sposati quando la giornalista aveva appena 22 anni: lui l'ha conquistata ad una festa complimentandosi con lei per la bellezza delle sue gambe, inizialmente la Leosini rispose a tono, indispettita, ma la scintilla stava per scattare: "Fu amore a prima vista. Ancora oggi lui fa la spola tra Napoli e Roma. Qualche volta mi raggiunge qui solo per guardare insieme a me la trasmissione, la domenica sera."

Come già accennato in precedenza, il consorte di Franca non ama particolarmente la vita sotto i riflettori anche se, nonostante questo, la popolarità della moglie per Massimo non è mai stata un problema. "Per lui che io faccia le polpette o le storie maledette non fa differenza", ha dichiarato Franca a questo proposito.

Franca Leosini da giovane in una foto mostrata a La canzone segreta

Franca Leosini utilizza, da quando lo ha sposato, il cognome del marito anche se il suo vero cognome è Lando: "Sono nata in una culla privilegiata. Famiglia altoborghese, mio padre lavorava nella finanza che conta. Quando ho scelto di chiamarmi Leosini l'ho fatto perché io conduco una vita 'da metalmeccanica', lavoro dal mattino presto alla sera tardi. Il mio cognome mi pesava. Non volevo che si dicesse che lavoravo grazie a papà."