Storie Maledette: Franca Leosini e le migliori frasi della puntata del 7 giugno 2020

Franca Leosini è tornata con una nuova puntata dedicata al caso di Francesco Rocca, l'uomo che commissionò l'omicidio di sua moglie Dina Dore. Una puntata che ha riunito tutti i leosiners davanti alla TV e su Twitter pronti a commentare l'intervista ma anche le frasi con le quali Franca Leosini ha punteggiato gli sviluppi del caso, sempre con la consueta ironia, ma anche con una certa irritazione nei confronti dell'intervistato, che non è sfuggita ai telespettatori. Riepiloghiamo la puntata di stasera, tra Chiacchiere di paese funeste come coliche e Storielle scoperecce.

Lei farabutto e fedifrago come tutti i mariti che tradiscono angeliche spose.

Quando Anna decide di lasciarla, lei sembra essere in uno stato di sperdimento e fa anche un bel po' di cappellate, tali da indurre gli inquirenti e poi i giudici a ritenere che lei fosse responsabile della tragedia.

Noi donne, per vostra sciagura, abbiamo le antenne. E sua moglie, molto presto, scopre la sua tresca con Anna Guiso. In che modo? Attraverso quelle antenne di cui ho parlato o attraverso quelle chiacchiere di paese funeste come coliche?