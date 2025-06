Storie al bivio Show con Monica Setta su Rai 2: gli ospiti del talk show di stasera 24 giugno

Stasera, martedì 24 giugno, alle 21.20 su Rai 2 prenderà il via Storie al bivio Show, nuovo spin-off del programma di successo Storie di donne al bivio, ideato e condotto da Monica Setta. Dopo l'ottimo riscontro in termini di ascolti e gradimento, la giornalista torna con una versione rinnovata del talk show che per la prima volta apre le porte anche agli uomini.

La formula del programma resta quella amata dal pubblico: un elegante salotto dove ospiti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura si raccontano senza filtri, ripercorrendo i bivi più significativi della loro vita. Il punto di forza resta la narrazione intima e profonda, capace di portare alla luce storie personali, fragilità e sliding doors che hanno cambiato il corso del destino.

I protagonisti del 24 giugno

Tra i momenti più intensi della puntata spicca l'intervento di Arianna Mihajlovic, moglie dell'indimenticato allenatore e calciatore Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022. Arianna ha raccontato con grande dignità e forza il percorso affrontato accanto al marito durante la malattia, svelando come abbiano vissuto insieme quei momenti difficili, cercando di non perdere mai la speranza.

Al Bano

"Sinisa era un uomo che non si arrendeva mai, neanche di fronte alla malattia. Mi ha insegnato il valore della resilienza e dell'amore vero, ha confidato Arianna nel corso dell'intervista. Ha parlato anche del dolore dell'assenza, del ruolo fondamentale che i figli e la famiglia continuano ad avere nella sua vita, e di come ogni giorno cerchi di onorare la memoria del marito portando avanti i suoi valori.

Al Bano, invece, ha ripercorso la sua carriera artistica ma soprattutto i bivi sentimentali che ha dovuto affrontare, tra successi e fragilità. Ha parlato del rapporto con le due donne più importanti della sua vita, Romina Power - con cui ha polemizzato nelle ultime ore - e Loredana Lecciso, ma anche della fede e del legame profondo con la terra, la sua amata Cellino San Marco.

Sulla sua esclusione dalle ultime edizioni di Sanremo, Al Bano ha affermato di essersi sentito "preso in giro" da Amadeus e Carlo Conti, gli ultimi conduttori della kermesse canora, tanto da non sapere se l'anno prossimo ci riproverà. "Se tornassi indietro, cambierei qualcosa? Forse no, perché tutto mi ha portato a essere ciò che sono oggi", ha detto.

Nancy Dell'Olio, avvocato di fama internazionale ed ex compagna di Sven-Göran Eriksson, ha scelto di raccontarsi senza veli, affrontando anche l'attualità e le polemiche che l'hanno coinvolta. In particolare, ha parlato del rapporto mai nato con *Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, sottolineando come un incontro professionale si sia trasformato in una situazione spiacevole. "Il potere affascina, ma quando diventa strumento di seduzione può diventare pericoloso. Quella sera ho sentito venir meno il rispetto per me come donna e professionista", ha dichiarato con fermezza.

Infine, Francesca Pascale ha raccontato del suo percorso di consapevolezza, dalla relazione con Silvio Berlusconi fino all'amore con Paola Turci. Ha parlato del diritto alla felicità e della lotta per il riconoscimento dell'amore libero da pregiudizi. "La mia vita è cambiata nel momento in cui ho smesso di compiacere gli altri e ho iniziato a vivere per me stessa. Il mio bivio è stato scegliere il coraggio", ha confidato.