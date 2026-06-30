Storie al bivio di sera, da Giuseppe Conte a Lory Del Santo: gli ospiti del 30 giugno

Stasera su Rai 2 Monica Setta accoglie Giuseppe Conte, Lory Del Santo e altri ospiti in una puntata ricca di confessioni, musica e racconti personali tra vita privata e carriera.

Torna questa sera su Rai 2 un nuovo appuntamento con Storie al bivio di sera, il talk condotto da Monica Setta che racconta le scelte decisive della vita dei protagonisti dello spettacolo, della cultura e della politica. Nella puntata di martedì 30 giugno spazio a interviste intense e personali, da Giuseppe Conte a Lory Del Santo, passando per Maria Grazia Cucinotta e Al Bano. Un viaggio tra emozioni, carriera e momenti di svolta che hanno segnato le loro storie.

Storie al bivio di sera, le anticipazioni del 30 giugno su Rai 2: ospiti e interviste

L'apertura della serata è affidata a Lory Del Santo, pronta a raccontarsi a tutto tondo, senza filtri, tra successi professionali e i momenti più difficili della sua vita privata. Subito dopo, i riflettori si sposteranno sulla politica e le istituzioni con l'arrivo in studio di Chiara Colosimo: la presidente della Commissione parlamentare antimafia si mostrerà in una veste del tutto inedita, tracciando un bilancio tra l'impegno pubblico e la sua vita familiare.

Spazio poi al cinema con il fascino di Maria Grazia Cucinotta, che ripercorrerà la sua straordinaria carriera sul grande schermo svelando i dettagli dei suoi progetti futuri. Tra i momenti più attesi c'è sicuramente l'intervista esclusiva a Giuseppe Conte. L'ex premier si racconterà in una chiave intima e poco istituzionale, parlando del legame profondo con il figlio, della sua famiglia e, naturalmente, dei suoi sogni politici e personali per il futuro. L'ex Primo Ministro parlerà per la prima volta in tv dell'intervento chirurgico che ha dovuto affrontare per rimuovere una neoplasia.

Lory Del Santo

Il finale di puntata sarà dedicato al ricordo e alla commozione con Clizia Incorvaia. L'influencer racconterà il legame speciale e l'immenso affetto che la univa a Eleonora Giorgi, un sentimento profondo che oggi rivive ogni giorno negli occhi del suo bimbo, l'adorato nipote dell'attrice.

Non solo parole, ma anche tanta grande musica in questa prima serata di Rai 2. Il vero e proprio filo conduttore della puntata sarà Al Bano Carrisi. Il leone di Cellino San Marco sarà il "super ospite" della serata e intervallerà le interviste del talk con ben tre performance musicali. Ma non si limiterà a cantare: Al Bano si siederà faccia a faccia con Monica Setta per un'intervista esclusiva, ricca di aneddoti, ricordi e retroscena mai svelati prima sulla sua straordinaria vita privata e artistica.