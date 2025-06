Monica Setta in prima serata con Storie al Bivio e una sorpresa "straordinaria": ospita Giulia Vecchio?

Monica Setta sta per portare le sue storie di donne in prima serata, e stavolta ha scelto di puntare sull'ironia per il lancio del programma.

Martedì 24 giugno e 1º luglio infatti, in prima serata su Rai 2, sono previsti due appuntamenti speciali di Donne al Bivio Show. Per promuoverli, la conduttrice ha girato uno spot in cui prova a non prendersi troppo sul serio, richiamando la famosa imitazione di Giulia Vecchio nel GialappaShow.

Lo spot di Donne al Bivio Show

Camicia fucsia e mazzo i peonie in mano, nello spot la Setta dice: "Queste peonie bianche me le porto a casa, lo studio lo cambiamo completamente. Torniamo in prima serata con un titolo completamente nuovo: Storie al Bivio Show. Interviste a donne, interviste a uomini e una sorpresa straordinaria. Ci sarete? Vi aspetto".

Quale sarà la sorpresa "straordinaria"? Intanto la Setta ha taggato la sua imitatrice e, allo stesso tempo, Giulia Vecchio ha condiviso il promo nelle sue storie Instagram, lasciando intuire che ci sia stato un avvicinamento tra le due dopo che la Setta aveva polemizzato per la sua imitazione.

L'ironia sugli ospiti

Nella caption che accompagna il post con lo spot inoltre, Monica Setta ha aggiunto una didascalia che scherza sugli ospiti stessi del programma, quegli ospiti "discretamente sconosciuti" su cui era piombata l'ironia della comica.

La Setta scrive infatti: "Ci divertiremo insieme fra musica, ironia, sorprese e incontri "straordinari"! ps vi aspetto. I primi ospiti Rosaria Ballestrieri, Maria Giovenca, Carmen Delli Tolli, Antonino Vaccarrone con la moglie Eusebia e i figli Reo, Teo, Meo + i cugini nobili i famosi Costantinopoli vien dal mare a piedi". Il tutto accompagnato da emoticon di faccine che ridono, cuori, bottiglie di spumante.

Non sappiamo se la "sorpresa straordinaria" possa essere davvero Giulia Vecchio; di certo, stavolta la Setta ha deciso di puntare sulla leggerezza e, a vedere, sembra che ormai sia pace fatta.