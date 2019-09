Steven Universe: The Movie, Rebecca Sugar ospite del Lucca Comics 2019!

Rebecca Sugar, creatrice della serie cult targata CN Steven Universe, sarà ospite alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, che si svolgerà a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre.

Il 1° novembre Rebecca Sugar incontrerà i fan in occasione del panel The Making Of Steven Universe dove racconterà lo sviluppo creativo della serie per poi cimentarsi in un'esclusiva live performance musicale. A presentare e moderare l'incontro, un fan d'eccezione: SIO, fumettista italiano e star del web (suo il seguitissimo canale YouTube Scottecs che ha quasi raggiunto 2 milioni di iscritti) che, da appassionato di Steven Universe, ne ha realizzato la celebre parodia Stefano Universo.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il 2 novembre verrà presentato in anteprima europea Steven Universe: The Movie, l'atteso film diretto da Rebecca Sugar. La pellicola è un musical e vanta la collaborazione con artisti vincitori di Emmy, Grammy e Tony Award come: Chance The Rapper, Estelle, Patti LuPone, Uzo Aduba, Gallant, Aimee Mann e tanti altri ancora. I brani originali sono stati creati dalla stessa Rebecca Sugar. Il film andrà in onda in Italia in esclusiva Prima TV su Cartoon Network nel 2020.

Steven Universe: The Movie vedrà il giovane protagonista e i suoi amici coinvolti in un'epica avventura. Steven sarà alle prese con un nuovo nemico che minaccia la pace di Beach City. La Terra avrà bisogno del suo aiuto e il ragazzo non potrà tirarsi indietro e dovrà far fronte alla sfida più grande che abbia mai affrontato. Steven Universe The Movie è prodotto dai Cartoon Network Studios e dalla creatrice della serie, Rebecca Sugar. Chance The Rapper insieme a Kat Morris, Joe Johnston, Alonso Ramirez Ramos e Ian Jones-Quartey sono i produttori esecutivi. I brani originali sono stati creati da Rebecca Sugar in collaborazione con Chance The Rapper, Estelle, Gallant, Aimee Mann, Aivi Surasshu, Jeff Liu, James Fauntleroy, Macie Stewart, Mike Krol, Jeff Ball, Grant Henry e Julian "Zorsy" Sanchez.