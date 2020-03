Steven Universe: The Movie, in esclusiva stasera su Cartoon Network

Stasera alle 20.05 andrà in onda in esclusiva l'attesissimo Steven Universe: The Movie, il musical creato e diretto dall'autrice Rebecca Sugar.

Stasera su Cartoon Network andrà in onda in esclusiva prima TV l'attesissimo Steven Universe: The Movie, il musical creato e diretto dall'autrice della serie, Rebecca Sugar. Il film vedrà il giovane protagonista e i suoi amici coinvolti in un'epica avventura.

Steven sarà alle prese con un nuovo nemico che minaccia la pace di Beach City. La Terra avrà bisogno del suo aiuto e il ragazzo non potrà tirarsi indietro e dovrà far fronte alla sfida più grande che abbia mai affrontato. Steven Universe: The Movie è stato prodotto dai Cartoon Network Studios e da Rebecca Sugar. Chance The Rapper insieme a Kat Morris, Joe Johnston, Alonso Ramirez Ramos e Ian Jones-Quartey sono i produttori esecutivi. I brani originali sono stati creati dalla stessa Sugar in collaborazione con Chance The Rapper, Estelle, Gallant, Aimee Mann, Aivi Surasshu, Jeff Liu, James Fauntleroy, Macie Stewart, Mike Krol, Jeff Ball, Grant Henry e Julian "Zorsy" Sanchez.

Locandina di Steven Universe: The Movie

Inoltre stasera alle 23.00 il film verrà trasmesso in lingua originale. Per tutto il mese di marzo, Steven Universe è stato protagonista di Ciaotoon Network - Inquinamento Ciao Ciao!, l'iniziativa targata CN volta a sensibilizzare i giovani spettatori sulle tematiche ambientali. Simone Albrigi, meglio noto con lo pseudonimo Sio, fumettista italiano e star del web (suo il seguitissimo canale YouTube Scottecs che ha quasi raggiunto 2 milioni di iscritti), ha realizzatp in esclusiva per Cartoon Network una clip animata con protagonista il mitico Steven e le Crystal Gems.

Il video - ispirato allo stile del film - ha come tema portante l'innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dei ghiacciai. La clip e il behind the scene della sua realizzazione sono andate in onda in esclusiva sul canale a partire dal 9 marzo alle ore 7.00, 13.40 e 20.00. Ad accompagnare il video, una programmazione speciale con il meglio di Steven Universe, per ripercorrere i momenti più importanti dello show.

Steven Universe è diventato negli anni uno dei programmi CN più apprezzati da critica e pubblico. Con questa serie Rebecca Sugar si è aggiudica numerose nomination a premi internazionali e un Primetime Emmy Award nel 2018 (Outstanding Individual Achievement in Animation). Come annunciato durante il New York Comic Con 2019, le avventure di STEVEN UNIVERSE proseguiranno con un'inedita serie dal titolo STEVEN UNIVERSE FUTURE. Lo show, andrà in onda in Italia in esclusiva su Cartoon Network nel corso dell'anno. L'impegno della Sugar sul tema dell'inclusione ha portato STEVEN UNIVERSE ad entrare nella storia diventando la prima serie animata a vincere un GLAAD Media Award (categoria Kids & Family, 2019). Questo riconoscimento è stato confermato dalla nomination di STEVEN UNIVERSE THE MOVIE ai GLAAD Media Awards 2020 nella categoria Outstanding Kids & Family Programming.