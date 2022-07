Steven Spielberg ha realizzato il suo primo video musicale: "Cannibal" di Marcus Mumford

Steven Spielberg ha diretto per la prima volta nella sua lunga carriera un video musicale in occasione della canzone Cannibal di Marcus Mumford.

Il risultato della collaborazione è stato presentato oggi online e sui social è inoltre apparso uno scatto del dietro le quinte che ritrae il regista.

Il video di Cannibal, come è stato rivelato da Marcus Mumford, è stato realizzato da Steven Spielbergil 3 luglio nella palestra di un liceo .

La performance è stata immortalata dal maestro del cinema con il suo telefono, collaborando con la sua partner Kate Capshaw che si è occupata di vari compiti sul "set" improvvisato anche dal punto di vista pratico, non solo per quanto riguarda la produzione. Kate, nella foto condivisa online, è stata immortalata mentre sposta la sedia su cui è seduto Steven impegnato nelle riprese.

Nella palestra era presente anche Kristie Macosko Krieger che ha girato alcune immagini del dietro le quinte.

Carey Mulligan, compagna nella vita di Mumford, ha inoltre collaborato nella realizzazione del video musicale.

Marcus ha scritto per ringraziare Steven Spielberg e Kate Capshaw: "Sono stato sopraffatto dal sostegno delle persone intorno a me per portare questa musica a voi, e non posso sperare di esprimere la mia gratitudine".