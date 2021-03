Steven Spielberg: Seth Rogen sarà il suo zio preferito in un film sulla sua infanzia

Seth Rogen sarà lo zio preferito di Steven Spielberg in un biopic che racconta l'infanzia del regista iN Arizona e che vede nel cast Michelle Williams nei panni della madre.

Come sappiamo, Steven Spielberg sta preparando un film sulla sua infanzia in Arizona. Dopo l'ingaggio di Michelle Williams nel ruolo della madre, il regista ha chiamato Seth Rogen a interpretare il suo zio preferito.

Secondo Deadline, Seth Rogen sarebbe dunque entrato a far parte del cast del biopic ancora privo di titolo prodotto da Amblin. Essendo un'opera autobiografica, Steven Spielberg si occuperà non solo della regia, ma anche della sceneggiatura insieme a Tony Kushner. L'ultimo script firmato dal regista, A.I. intelligenza artificiale, risale al 2001.

Le riprese del biopic prenderanno il via in estate. Spielberg, Kushner e Kristie Macosko Krieger produrranno il progetto al momento supersegreto.

Il regista ha spiegato più volte come gli anni trascorsi in Arizona da bambino abbiano influenzato il suo approccio all'arte, contribuendo a delineare il modo in cui crea i personaggi e le storie.

Steven Spielberg avrebbe dovuto presentare a dicembre la sua versione di West Side Story, la cui distribuzione è però slittata al 2021.