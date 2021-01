Steven Spielberg ottiene un ordine restrittivo permanente contro la sua stalker

Steven Spielberg ha ottenuto un ordine restrittivo di tre anni contro la sua stalker Sarah Char, che lo ha molestato per mesi minacciandolo di morte e affermando di aver acquistato una pistola per ucciderlo.

A Sarah Char, 48 anni, è stato imposto di stare a 100 metri dal premio Oscar Steven Spielberg e dalla sua famiglia, oltre al divieto di contattarlo sui social media. Stando a quanto riporta il sito TMZ, che ha ottenuto una copia della documentazione, il giudice ha accolto la richiesta di una protezione permanente per il regista e per la sua famiglia.

La sentenza dichiara che la donna dovrà stare a distanza per i prossimi 3 anni dal regista e ordina che non potrà contattarlo via social né con altri mezzi. Steven Spielberg ha cercato per la prima volta protezione da Sarah Char a dicembre, dopo aver affermato che la polizia lo aveva informato che la donna voleva ucciderlo con una pistola.

Steven Spielberg, nel frattempo, è più impegnato che mai con quasi una dozzina di nuovi progetti in lavorazione, principalmente in qualità di produttore o produttore esecutivo, ma anche come regista.

Siamo in attesa di vedere la sua ultima fatica, il remake del classico musical West Side Story, uno dei film più attesi del 2020.