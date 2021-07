Steven Spielberg, nuove aggiunte al cast del film ispirato alla sua vita: ecco di chi si tratta

Continua ad ampliarsi il cast del film liberamente ispirato all'infanzia di Steven Spielberg, che vede ora l'ingresso di tre giovani star del cinema nel ruolo di alcuni dei compagni di classe del protagonista ai tempi del liceo.

Ready Player One: Steven Spielberg durante la promozione del film

Si tratta di Chloe East (Generation, Liv e Maddie), Oakes Fegley (Il drago invisibile, Il cardellino) e Isabelle Kusman (Sissy, The Fablemans), che si uniranno ai già annunciati Julia Butters, Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Gabriel LaBelle e Sam Rechner.

La sceneggiatura del film, scritta da Spielberg assieme al collaboratore di lunga data Tony Kushner (che in precedenza ha firmato pellicole come Lincoln e Munich), è ancora un mistero - dopotutto, non abbiamo ancora un titolo ufficiale -, ma come segnala anche THR, sappiamo che il protagonista non si chiamerà Steven, e che la storia seguirà principalmente due fasi della sua vita, l'infanzia e l'adolescenza, quando ancora risiedeva a Phoenix, in Arizona (dove Spielberg visse a cavallo tra gli anni '50 e '60, prima di trasferirsi in California).

Le riprese del film dovrebbero partire a breve, mentre per la distribuzione si starebbe pensando al 2022.