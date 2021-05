Steven Spielberg: Gabriel LaBelle interpreterà il regista nel film ispirato alla sua infanzia

Il ruolo di Steven Spielberg da giovane nel nuovo film ispirato alla vita del regista potrebbe essere affidato a Gabriel LaBelle.

Il giovane attore sta infatti concludendo le trattative con i produttori dell'atteso film biografico e sarebbe vicino alla firma del contratto.

Un giovanissimo Steven Spielberg scherza sul set de Lo Squalo

Nel film ispirato all'infanzia di Steven Spielberg ci saranno anche Michelle Williams nel ruolo della madre del filmmaker, mentre Seth Rogen interpreterà lo zio preferito del regista e Paul Dano sarà un personaggio ispirato al padre della star del cinema.

Gabriel LaBelle è apparso in precedenza nei film Dead Shack e The Predator, mentre per il piccolo schermo è coinvolto nelle riprese della serie ispirata ad American Gigolo.

Tony Kushner e Steven Spielberg hanno firmato la sceneggiatura del lungometraggio e ne saranno i produttori insieme a Kristie Macosko Krieger.

Le riprese del progetto, prodotto da Amblin, dovrebbero iniziare in estate in vista di un debutto previsto nelle sale nel 2022.