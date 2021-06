Steven Spielberg: nel cast del film ispirato all'infanzia del regista anche Sam Rechner

Steven Spielberg tornerà prossimamente sul set con un film ispirato alla sua infanzia e nel cast ci sarà anche l'attore australiano Sam Rechner.

Il progetto è stato co-scritto dal regista in collaborazione con Tony Kushner e i due artisti saranno inoltre i produttori del lungometraggio in collaborazione con Kristie Macosko Krieger.

Nel lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, Sam Rechner avrà il ruolo di un compagno del liceo del giovane aspirante filmmaker al centro della storia.

Il cast del progetto di Steven Spielberg è attualmente composto anche da Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters, e Gabriel LaBelle.

Le riprese del film inizieranno a luglio nell'area di Los Angeles in vista di un debutto nelle sale nel 2022.

Rechner sarà uno degli interpreti della seconda stagione della serie The Wilds, la serie prodotta per Amazon Prime Video, oltre ad apparire nel film Ruby's Choice accanto a Jane Seymour.

The Wilds segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale, che lottano per la sopravvivenza dopo che un incidente aereo le costringe a vivere su un'isola deserta. Le naufraghe si ritroveranno a litigare e a stringere forti legami che le porteranno a conoscersi, a scoprire segreti che nascondono e i traumi a cui sono tutte sopravvissute. C'è solo un colpo di scena in questo drama emozionante... le ragazze non sono finite su quell'isola per caso.