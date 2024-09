Steven Soderbergh: Black Bag potrebbe essere il film più lungo della sua carriera

Uscirà il 14 marzo 2025 il nuovo film di Steven Soderbergh, Black Bag, grazie a Focus Features. Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi del più lungo film mai realizzato dal regista nella sua carriera sinora.

Si parla di una durata da 148 minuti, un minuto in più di Traffic, uno dei grandi successi di Soderbergh. Il film del 2008 Che era stato diviso in due parti, rilasciate però separatamente. Considerandolo un unico film, Che supererebbe sia Traffic che Black Bag con ben 267 minuti.

Con vista 2025

Steven Soderbergh ultimamente è molto attivo dietro la macchina da presa, con quasi un film realizzato all'anno ma tutti con una durata inferiore alle due ore. Ecco perché questo nuovo progetto monstre stupisce un po' i fan, abituati a film meno mastodontici nella durata rispetto a quello che sarà probabilmente Black Bag.

Steven Soderbergh sul set di Contagion

Se dovesse essere confermata l'uscita nel marzo 2025 è possibile che il film venga presentato al prossimo Sundance Film Festival in inverno. Al momento sono piuttosto nebulosi i dettagli sulla trama di Black Bag, che dovrebbe essere una sua personale interpretazione di un film di Howard Hawks, regista piuttosto noto per aver esplorato parecchi generi.

Uno stile divertente e semplice quello di Howard Hawkes, descritto da lui stesso con questi termini e probabilmente molto affine al tipo di cinema che è solito creare Steven Soderbergh. L'ultimo film di Soderbergh uscito nelle sale risale allo scorso anno, Magic Mike - The Last Dance, l'ultimo sequel del franchise creato proprio da Soderbergh.

Nel cast protagonisti Channing Tatum nel ruolo di 'Magic Mike' Lane e Salma Hayek nei panni di Max Mendoza. Il film non è stato particolarmente apprezzato dalla critica e si è aggiudicato anche due candidature ai famigerati Razzie Award alla peggior attrice protagonista per Salma Hayek e alla peggior coppia per Tatum/Hayek.