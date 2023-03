Steven DeKnight, showrunner di Daredevil, vorrebbe realizzare un film tratto da un fumetto della DC

Steven DeKnight (attualmente a lavoro con la serie Spartacus), in precedenza showrunner di Daredevil, vuole realizzare un film basandosi su Sheriff of Babylon, la serie a fumetti scritta da Tom King e disegnata da Mitch Gerads. La storia sarà ben diversa dai precedenti lavori di DeKnight, ambientandosi in un conteso più realistico fatto di ombre e battaglie quotidiane.

L'idea nei confronti di questa pellicola è stata resa nota da Steven S. DeKnight attraverso un post Twitter in cui rispondeva a un thread su Sheriff Babylon, dicendo che: "Sto ANCORA cercando un modo per farne un adattamento cinematografico. Non mi arrenderò mai!".

Daredevil: Vincent D'Onofrio ha condiviso una scena della serie. Ha un significato per il futuro?

L'opera di Tom King e dell'artista Mitch Gerads racconta una storia ambientata all'inizio dell'occupazione statunitense dell'Iraq nel 2004, affrontando tematiche come le cospirazioni, il tradimento e l'eroismo in uno dei luoghi più pericolosi al mondo.

King si è ispirato alla sua esperienza come agente della CIA e ha dovuto chiedere l'approvazione dei servizi segreti prima di far pubblicare l'opera, non volendo rivelare troppe informazioni che dovrebbero rimanere segrete.