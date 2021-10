Steve Carell protagonista di The Patient, la nuova serie dei creatori di The Americans

L'attore Steve Carell avrà la parte di uno psicoterapeuta nella serie The Patient, ideata dai creatori di The Americans.

Steve Carell sarà il protagonista di The Patient, una serie composta da dieci episodi ideata dagli autori di The Americans che verrà prodotta per FX.

L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo del thriller psicologico che lo vedrà impegnato nella parte di uno psichiatra.

The Patient sarà scritta da Joe Weisberg e Joel Fields e racconterà la storia di uno psicoterapeuta (Steve Carell) che si ritrova prigioniero di un serial killer che ha una richiesta inaspettata: frenare i suoi impulsi. Ma sbrogliare la mente di questo uomo e affrontare in contemporanea i suoi problemi repressi crea un percorso che si rivela pericoloso quanto la sua cattività. Alexander Strauss è infatti uno psichiatra che ha recentemente perso la moglie e, oltre la sua esteriorità cerebrale e sensibile, deve ancora scavare nelle profondità del suo dolore e della sua perdita.

Eric Schrier, presidente di FX Entertainment, ha dichiarato: "Siamo eccitati che Joe e Joel siano tornati con la loro prossima serie per FX dopo la grandiosa esperienza di lavorare con loro per sei fantastiche stagioni di The Americans. I loro istinti creativi e la bravura nello sviluppo della trama e dei personaggi sono di nuovo in mostra con The Patient, che metterà in evidenza gli incredibili talenti di Steve Carell come attore, produttore e collaboratore creativo".

L'attore ha recentemente lavorato per la televisione con serie apprezzate come la comedy Space Force e The Morning Show, la cui seconda stagione è arrivata da poche settimane su Apple TV+.