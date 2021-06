Steve Carell star del film The Rabbit Factor, prodotto da Amazon Studios

Steve Carell sarà il protagonista del film The Rabbit Factor tratto dal romanzo scritto da Antti Toumainen. Il progetto sarà prodotto da Amazon Studios in collaborazione con Mandeville Films e nel team dei produttori ci saranno anche lo scrittore finlandese e Federico Ambrosini.

Nel lungometraggio l'attore Steve Carell avrà il ruolo di Henri Koskinen, un esperto in matematica che lavora in campo assicurativo e conosce la maggior parte delle risposte alla vita perché ha calcolato ogni cosa fino all'ultimo decimo. Tutto cambia quando perde il suo lavoro e nella sua esistenza vengono introdotte altre variabili. Henri riceve in eredità un parco tematico dal fratello, i suoi particolari dipendenti e i problemi economici dell'attività. Uno degli elementi più preoccupanti è che sono stati compiuti dei prestiti legandosi a dei criminali che ora vogliono essere pagati. Nel parco Henri incontra inoltre Laura, un'artista dal passato complicato. Il protagonista si ritroverà costretto ad affrontare la consapevolezza che le situazioni e le emozioni non possono essere semplicemente quantificati su un foglio di calcolo.

Steve Carell ha recentemente completato le riprese della seconda stagione di The Morning Show ed è impegnato sul set delle puntate inedite di Space Force.