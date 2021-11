Steve Buscemi diventa il suo stesso meme per Halloween 2021: ecco le foto

Steve Buscemi potrebbe aver vinto Halloween 2021. Sì ok, ci sono tanti abili contendenti tra le celebrità, ma quanti di loro possono dire di essersi vestiti come il proprio meme personale?

Facciamo un passo indietro: nel 2012 usciva l'episodio "The Tuxedo Begins" di 30 Rock, l'ottavo della sesta stagione, in cui appariva anche Steve Buscemi.

Qui l'attore interpretava Lenny Wosniak, un investigatore privato che, racconta il personaggio stesso, "una volta ho fatto parte di una task di poliziotti dall'aspetto molto giovanile e mi sono infiltrato con successo alle scuole superiori".

E fu qui, in questo preciso momento, che nacque il meme, perché la scena successiva vedeva Buscemi con un ridicolo travestimento - inteso come parodia di 21 Jump Street - composto da felpa, jeans, Converse, cappello da baseball con la visiera girata all'indietro e maglietta con la scritta "Music Band" (con il font degli AC/DC) e skateboard, e lui che pronunciava le parole "Hey, How Do You Do Fellow Kids/ Ehi, come butta ragazzi?".

Ovviamente, l'effetto (volutamente) ridicolo è assicurato, e dunque la scena è stata "ritagliata" dall'internet per farne un meme da utilizzare ogni volta che si presenta un tentativo fallito di non risultare fuori luogo in una determinata occasione, solitamente che ha a che vedere con la cultura giovanile.

E qui vedete dunque Steve Buscemi vestito proprio dal suo personaggio mentre distribuiva caramelle ai ragazzini di Brooklyn e faceva foto con i fan.

Lo spirito di Halloween è stato colto in pieno.