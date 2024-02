Sterling K. Brown: 'Robert Downey Jr. merita di vincere l'Oscar'

Nel corso della sua recente apparizione come ospite del Graham Norton Show, Sterling K. Brown ha predetto la vittoria di Robert Downey Jr. agli Oscar 2024 nella categoria Miglior attore non protagonista, dove lui stesso è candidato per American Fiction.

Brown, che ha dichiarato di essere felicissimo anche per il solo fatto di essere candidato in mezzo a colleghi così bravi, ha anche aggiunto che una eventuale vittoria di Downey Jr. sarebbe del tutto meritata dal suo punto di vista.

"Vi dico che Robert Downey Jr. vincerà, ed sarà una vittoria meritata. È un attore incredibile. Dovreste dargli tutto il vostro affetto", ha dichiarato Brown. "Il fatto che io abbia la possibilità di essere nominato insieme a lui e a [Robert] De Niro e Ryan Gosling e [Mark] Ruffalo... Sono solo felice di ritrovarmi in quella stanza".

Gli altri candidati nella categoria, come detto da Brown, sono appunto Robert De Niro per Killers of the Flower Moon, Ryan Gosling per Barbie e Mark Ruffalo per Povere Creature! Downey Jr., lo saprete, è candidato per il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer.

"Non saprei come altro rispondere per condividere la mia gratitudine", aveva scritto Brown, dopo aver scoperto di essere stato candidato. "Voglio [dire] grazie all'Academy. Per qualcuno che ha guardato gli Oscar per tutta la vita, io non ci sono mai stato. Ho avuto alcuni film in lizza o altro, ma questa sarà la mia prima volta che andrò alla cerimonia, ed è un onore ricevere l'invito".

In una precedente intervista, Robert Downey Jr. si è detto grato di non aver vinto la statuetta all'epoca della sua candidatura per Charlot.