Stephen Sondheim: le star ricordano il celebre compositore, da Hugh Jackman a Lin-Manuel Miranda

Nelle scorse ore si è spento Stephen Sondheim, uno dei nomi più grandi del teatro americano e internazionale, e le reazioni delle star di Hollywood e Broadway, da Hugh Jackman a Lin-Manuel Miranda, non sono tardate ad arrivare.

Il compositore, drammaturgo e paroliere statunitense autore di alcuni dei titoli più celebri al mondo come West Side Story, Sweeney Todd e Into the Woods, è venuto a mancare all'età di 91 anni nelle prime ore di venerdì 26 novembre.

Parte fondamentale non solo della scena teatrale mondiale, ma della carriera di tante celebrità, Sondheim è stato ricordato così da chi ha avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui.

"Grazie a Dio Sondheim ha raggiunto i 91 anni, così da poter aver il tempo per scrivere dei testi così meravigliosi. Che possa riposare in pace" ha commentato Barbra Streisand.

"Questa foto è stata scattata mentre si chiudeva il sipario allo spettacolo d'apertura di 'Sunday in the Park with George'" ha raccontato Jake Gyllenhaal "Sono estremamente grato per aver potuto condividere dei momenti con il maestro del musical teatrale americano e di aver potuto interpretare il suo George. Abbiamo perso un gigante. Ci mancherai. Riposa in pace".

"Proprio qualche giorno fa stavo dicendo a qualcuno quanto divertente (e maledettamente difficile) possa essere cantare un brano composto da Stephen Sondheim. Portare in scena le sue opere è stato uno dei più grandi privilegi della mia carriera. Una perdita devastante, la sua" ha scritto Anna Kendrick.

"Ogni tanto arriva qualcuno che riesce a rivoluzionare fondamentalmente un'intera forma d'arte. Stephen Sondheim era uno di questi. Assieme ai milioni che ora stanno piangendo la sua scomparsa, volevo esprimere la mia gratitudine per tutto ciò che ha dato a me e così tanti altri. Mando tutto il mio affetto ai suoi cari" afferma Hugh Jackman.

"Ai futuri storici: Stephen Sondheim era una persona genuina. Sì, ha scritto Tony & Maria e Sweeney Todd e Bobby e George & Dot e Fosca e tantissimi altri. Alcuni potrebbero sindacare che le opere di Shakespeare erano troppo pompose, ma Steve era genuino ed era qui, e rideva così forte durante gli show e noi gli volevamo bene" scrive Lin-Manuel Miranda "E la scorsa settimana, quando gli ho scritto per dirgli che le sue orecchie stavano probabilmente andando a fuoco dalle gentilezze condivise dalle generazioni di autori di cui è stato il mentore, lui mi ha risposto così ('Grazie per avermi risollevato lo spirito, Lin. Mi sento come se avessi ripagato almeno parzialmente il mio debito con Oscar Hammerstein). Ma Steve, tu hai saldato almeno 1000 volte il tuo debito con Oscar. Ti vogliamo bene. Ti voglio bene. Grazie"