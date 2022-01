Stephen King: svelato il titolo e la trama del suo nuovo romanzo "Fairy Tale"

Stephen King ha svelato la copertina e il titolo del suo prossimo romanzo: il 6 settembre arriverà infatti Fairy Tale.

La suggestiva copertina anticipa qualche dettaglio dell'atmosfera che caratterizzerà l'opera pubblicata dalla casa editrice Simon and Schuster.

Stephen King, annunciando Fairy Tale, ha dichiarato: "Cosa si potrebbe scrivere che ti renda felice? Come se la mia immaginazione stesse aspettando che venisse posta questa domanda, ho visto una grande città deserta, ma viva. Ho visto le strade vuote, gli edifici inquietanti, una testa di gargoyle appoggiata al contrario nella strada. Ho visto statue distrutte (non so di cosa, ma alla fine l'ho scoperto). Ho visto un enorme esteso palazzo con torri di vetro così alte che la loro cima toccava le nuvole. Queste immagini hanno fatto emergere la storia che volevo raccontare".

La descrizione ufficiale del progetto anticipa: "Charlie Reade sembra un normale studente del liceo, bravo a giocare a baseball e a football, uno studente decente. Ma porta con sé un fardello pesante. Sua madre è stata uccisa in un incidente automobilistico quando aveva 10 anni e il dolore ha portato il padre a ubriacarsi. Charlie ha imparato a prendersi cura di se stesso e del padre. Poi, quando Charlie compie 17 anni, incontra un cane chiamato Radar e il suo anziano padrone, Howard Bowditch, recluso in una grande casa situata in cima a una collina, che ha sul retro un capanno chiuso a chiave. Alle volte da quel luogo emergono strani suoni. Charlie inizia a lavorare per Mr. Bowditch e viene conquistato da Radar. Quando Bowditch muore, lascia a Charlie un'audiocassetta in cui racconta una storia a cui nessuno crede. Ciò che Bowditch sa, e ha tenuto segreto per tutta la sua vita, è che dentro il capanno c'è un portale che conduce a un altro mondo".