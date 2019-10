Lo scrittore di horror per antonomasia, Stephen King, ha condiviso con il web quelle che secondo lui sono le migliori battute dei film nella storia del cinema. Sui suoi account social, King ha dunque stilato una breve classifica che consta di quattro posizioni. Curiosi di conoscerla?

"Dopo un'attenta considerazione, 'You're gonna need a bigger boat' / 'Ci serve una barca più grossa' è ancora la miglior battuta nella storia del cinema" esordisce lo scrittore, mettendo al primo posto l'iconica frase pronunciata dal Brody di Roy Schneider nel film del 1975, Lo squalo.

Al secondo posto, invece, King posiziona la battuta del compianto Bill Paxton (Hudson) in Aliens - Scontro Finale (1986): 'Game over, man! Game over!' / 'È fatta, gente! Fine partita, fine partita!'.

In terza posizione arriva, direttamente dal 1983, Scarface, che si guadagna il gradino più basso del podio con 'Say hello to my little friend!' / 'Salutatemi il mio amico Sosa' come vuole l'adattamento italiano.

Al quarto e ultimo posto di questa personale classifica di Stephen King troviamo un altro grande classico: Il padrino (1972), con 'Leave the gun. Take the cannoli' / 'Lascia la pistola, prendi i cannoli'.