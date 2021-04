Stephen King, al via il festival in streaming e gratis con gli inediti tratti dal Re del Brivido

Stephen King Rules Dollar Baby Film Festival mostrerà in anteprima e gratuitamente alcuni film inediti tratti dai lavori di Stephen King. Il festival si terrà dal 23 al 25 aprile ed è organizzato dalla casa di produzione canadese Braker Street Cinema.

Stephen King - Maestro dell'horror: King circondato dai suoi fan

Come parte del festival online, Barker Street mostrerà una selezione di venticinque film provenienti da tutto il mondo. Molti di questi titoli non sono mai stati proiettati in una sala cinematografica e si configurano, quindi, come inediti. I progetti filmici nascono a partire dal cosiddetto King's Dollar Baby Deal, che consente ai registi di adattare storie brevi scritte da Stephen King dal 1977 in poi.

Lo Stephen King Rules Film Festival sarà condotto da James Douglas e Norm Coyne che, tre anni fa, hanno adattato The Doctor's Case. Il loro film ha vinto più di quindici premi e ha preso parte a circa quaranta festival internazionali. Come riportato da CBR, Douglas e Coyne hanno raccontato: "L'iniziativa Dollar Baby ha avuto un notevole impatto nella nostra carriera da registe e ci ha dato la possibilità di raccontare certe storie. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire racconti e narrazioni alle persone e, in un certo senso, dare loro la possibilità per evadere. Il fatto che esista un intero festival basato sui lavori di Stephen King è semplicemente incredibile!".

Tra i titoli mostrati in streaming si annoverano One for the Road, The Boogeyman, The Last Rung on the Ladder, My Pretty Pony e The Passenger. Il Festival si terrà sul canale Vimeo di Barker Street Cinema e consentirà anche la possibilità di assistere a panel con registi e attori.