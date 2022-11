Stephen King entusiasta del ritorno di Manifest su Netflix: "È come ritrovarsi tra vecchi amici"

Stephen King ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno dell'ultima stagione di Manifest su Netflix commentando lo show su Twitter.

Stephen King è entusiasta dell'arrivo della quarta e ultima stagione di Manifest su Netflix, che gli permetterà di concludere il suo viaggio nella visione della serie. Lo show molto amato era, infatti, stato cancellato da NBC prima che lo streamer intervenisse per dargli una degna conclusione con un'ultima stagione.

Manifest segue la vita dei passeggeri di un aereo che scompare e riappare improvvisamente cinque anni dopo. I passeggeri devono affrontare i misteri di ciò che è accaduto loro durante quei cinque anni e di come gli eventi abbiano cambiato le loro vite per sempre.

Netflix ha acquisito la serie nel settembre del 2018, dove ha rapidamente ottenuto un enorme seguito. Quindi, quando la NBC ha cancellato lo show nel 2021, Netflix ha acquisito i diritti per produrre un'ultima stagione rendendo felicii i fan di tutto il mondo tra cui il re del brividoStephen King, che stanno trascorrendo il mese aggiornandosi su tutto ciò che riguarda Manifest e il volo 828.

La quarta stagione di Manifest sarà pubblicata in due parti composte da 10 episodi ciascuna. La prima parte è stata rilasciata su Netflix il 4 novembre. Eecco la reazione di King su Twitter:

"Ho visto i primi sei episodi di Maniifest su Netflix. È come riunirsi con vecchi amici che pensavi fossero andati via per sempre".

Jeff Rake ha creato Manifest, interpretato da Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J.R. Ramirez e Luna Blaise. Di seguito trovate la nostra recensione della prima parte di Manifest 4.