Stephen Hillenburg, il creatore di SpongeBob, è morto a 57 anni

Stephen Hillenburg, il creatore di SpongeBob, è morto all'età di soli 57 anni nella giornata di lunedì, dopo aver annunciato nel 2017 che stava lottando contro la SLA.

Un comunicato ufficiale di Nickelodeon, emittente che trasmetteva la serie animata che è stata anche adattata per il grande schermo e in un musical, dichiara: "Siamo incredibilmente rattristati dalla notizia che Stephen Hillenburg è morto a causa della sua battaglia contro la SLA. Era un amico molto amato e un partner creativo da molto tempo per chiunque qui a Nickelodeon, e i nostri cuori sono rivolti alla sua famiglia intera. Steve ha infuso a SpongeBob SquarePants un senso dell'umorismo unico e un'innocenza che hanno portato gioia a generazioni di ragazzini e famiglie in tutto il mondo. I suoi personaggi completamente originali e il mondo di Bikin Bottom resteranno a lungo un modo per ricordarsi del valore dell'ottimismo, dell'amicizia e del potere senza limiti dell'immaginazione".