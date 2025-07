Stellan Skarsgard svela: "Bergman ha pianto quando è morto Hitler non era una brava persona"

Al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary di quest'anno, l'attore svedese Stellan Skarsgård ha parlato apertamente del suo rapporto complicato con Bergman e ha fatto una dichiarazione sorprendente sulle opinioni politiche di Bergman durante la Seconda Guerra Mondiale.

L'attore non si è trattenuto dichiarando: "Bergman era un bravo regista, ma non era una brava persona. Era manipolatore. Durante la guerra era nazista ed è l'unica persona che conosco che ha pianto quando Hitler è morto".

Skarsgard continua, sempre più con l'amaro in bocca:

"Non ne ero a conoscenza. Bergman è ampiamente celebrato come uno dei più grandi registi della storia, famoso per le sue profonde esplorazioni dell'umanità e della moralità, quindi sentire un'accusa del genere da qualcuno che ha lavorato a stretto contatto con lui è profondamente inquietante".

Bargman ed il nazismo, lo sgomento di Skarsgard

Locandina di Bergman 100 - La vita, i segreti, il genio

La rivelazione ha sorpreso molti a Karlovy Vary, data l'importanza di Bergman nel mondo del cinema. Tuttavia, Skarsgård ha rincarato la dose e ha approfondito ulteriormente:

"Continuavamo a scusarlo, ma ho la sensazione che avesse una visione molto strana delle altre persone. Pensava che alcune persone non fossero degne. Lo si percepiva quando manipolava gli altri. Non era una persona gentile".

Queste dichiarazioni susciteranno senza dubbio un nuovo dibattito sulla vita privata di Bergman, spesso oscurata dai suoi film trascendentali. Storicamente, i documenti biografici di Bergman non riportano alcuna simpatia per il nazismo e la stessa Svezia mantenne la neutralità durante la guerra. Tuttavia, la testimonianza di Skarsgård suggerisce che ci sono aspetti della personalità del regista che potrebbero essere stati sottovalutati in passato.

"Gli artisti sono persone complicate", ha concluso. "Si può essere un grande artista e allo stesso tempo un idiota. Ma questo non significa che non si possano realizzare grandi opere".

Almeno su questo ha ragione. Certo, si può separare l'arte dall'artista, e i film di Bergman continueranno a vivere, ma le sue affermazioni sono tutta un'altra cosa. Recentemente sono anche riaffiorate note e citazione d'archivio che fanno luce sul sostegno giovanile di Bergman ad Adolf Hitler.

Bergman ha ricordato in un'intervista con l'autrice Maria-Pia Boëthius di aver visto Hitler di persona per la prima volta durante un viaggio con la famiglia a Weimar, in Germania, nel 1934, quando aveva solo 16 anni. "Hitler era incredibilmente carismatico. Elettrizzava la folla", ha detto Bergman in quell'occasione. La sua famiglia, ha aggiunto, dopo il viaggio ha messo una fotografia di Hitler accanto al suo letto. "Il nazismo che avevo visto mi sembrava divertente e giovanile", disse a Boëthius, il cui lavoro esplorava la complessa neutralità della Svezia durante la seconda guerra mondiale.

Nel suo libro di memorie del 1987, The Magic Lantern, ammise: "Per molti anni sono stato dalla parte di Hitler, felice dei suoi successi e rattristato dalle sue sconfitte". Fu solo quando furono rivelati tutti gli orrori dell'Olocausto che Bergman visse una svolta. "Quando le porte dei campi di concentramento furono spalancate", confessò a Boëthius, "fui improvvisamente strappato dalla mia innocenza".